Insulza y candidatura de Paula Narváez: “Me parece muy bien que haya una candidata mujer y la firma de Bachelet hace que haya más interés por conocerla”

La carrera presidencial en la oposición ya comenzó. La ex presidenta Michelle Bachelet adhirió a la carta que hicieron pública un grupo de mujeres socialistas que proponen a la ex vocera de La Moneda, Paula Narváez, como candidata del PS para la carrera presidencial.

Sobre esto, en Duna en Punto conversamos con el senador PS, José Miguel Insulza:

"Yo siempre he sabido hacer las cosas, nadie puede decir que no he hecho las cosas que he prometido. Mi gran desventaja es que se me asocia con una experiencia que mucha gente se ha dedicado a desprestigiar, y que yo he sido de los más extremos en defender"

