Arturo Zúñiga y plan de vacunación: “Durante el mes de febrero debiésemos tener gran parte de los 4 millones de vacunas ya puestas en la ciudadanía, y eso es una noticia extraordinaria”

En la antesala del inicio del plan de vacunación masivo, en Duna en Punto, el ex subsecretario de redes asistenciales y candidato a la convención constitucional, Arturo Zúñiga se refirió a la importancia de la inoculación en el país.

#DunaEnPunto @arturozunigaj y plan de vacunación: “Yo no he escuchado a ningún persona del ámbito de salud que haya hecho un llamado a la precaución. De hecho todo lo contrario, todos dicen ‘yo me vacuno’ (…) Esto va a permitir a los hospitales descongestionarse” pic.twitter.com/mLtcFsij9m

— Radio Duna (@RadioDuna) February 2, 2021