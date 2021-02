Dr. Osvaldo Artaza y vacunación de migrantes: “Eso era desde un principio hasta que apareció el canciller y generó no solo una tremenda confusión, si no un bochorno. Lo que hace es enlodar un proceso que estaba siendo impecable”

En Duna en Punto, el Dr. Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud, se refirió a la confusión y polémica que generó los dichos del canciller Andrés Allamand respecto de la vacunación de migrantes.

Uno de los ex ministro que se ha referido a este tema a sido Jaime Mañalich, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró: “Dejar un grupo hacinado, empobrecido, como son los inmigrantes, sin vacunar es contrario a la ley y una pésima idea para el bien común.

#DunaEnPunto | Ex ministro de Salud, Dr. Osvaldo Artaza y vacunación de migrantes “Eso era desde un principio hasta que

apareció el canciller y generó no solo una tremenda confusión, si no un bochorno. Lo que hace es enlodar un proceso vacunación que estaba siendo impecable” pic.twitter.com/3zvS4a3QkG

— Radio Duna (@RadioDuna) February 12, 2021