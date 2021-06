Miguel Crispi: “No hay un espacio donde el gobierno pueda aceptar las críticas para poder incorporarlas en una estrategia. Puedo entender que el ministro esté ofuscado y que cada comentario lo considere una crítica personal, pero no es así”

Tras la sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, los parlamentarios de oposición decidieron iniciar el proceso de interpelación al ministro de Salud, Enrique Paris, para que rinda cuentas en relación a la gestión de la pandemia.

Sobre esto en Duna en Punto, el diputado de Revolución Democrática y presidente de la instancia, Miguel Crispi, sostuvo:

#DunaEnPunto @MiguelCrispiS “No hay un espacio donde el gobierno pueda aceptar las críticas para poder incorporarlas en una estrategia. Puedo entender que el ministro esté ofuscado y que cada comentario lo considere una crítica personal, pero no es así” pic.twitter.com/0FF1WGEhEg

#DunaEnPunto @MiguelCrispiS por interpelación contra el ministro Paris: “Aquí hay una realidad que el gobierno no está mostrando, hace un esfuerzo tremendo de mostrar lo que está funcionando mejor. La población necesita saber lo que no está funcionando muy bien” pic.twitter.com/SjHrmqGPpJ

#DunaEnPunto @MiguelCrispiS “Necesitamos mostrar mostrar una realidad que es muy crítica y dolorosa y que el gobierno no lo está mostrando, porque le gusta mostrar las buenas cifras” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Fkel73sRMu

#DunaEnPunto @MiguelCrispiS y voto obligatorio “No me parece suficiente, las tasa de votación no van a mejorar porque haya voto obligatorio (…) Tenemos que hacer una lectura política de que no somos capaces de convocar a la mayoría” pic.twitter.com/Qhtc23nBuN

