Macarena Santelices y las condiciones de Sichel a Kast: “Nos enteremos por la prensa, no nos hubiese gustado enterarnos por la prensa. JAK no es continuidad, siempre ha sido opositor del gobierno de Piñera desde que no cumplió con su programa”

En Duna en Punto, Macarena Santelices, vocera del comando de José Antonio Kast, se refirió al viaje del candidato del Frente Social Cristiano a Estados Unidos.

#DunaEnPunto @maca_santelices “Nosotros queremos hacer hincapié de que no somos continuidad de este gobierno y que debemos potenciar la llegada de inversionistas. En eso está José Antonio Kast” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/NWouNWqStc

#DunaEnPunto @maca_santelices y las condiciones de Sichel a Kast “Nos enteremos por la prensa, no nos hubiese gustado enterarnos por la prensa. JAK no es continuidad, siempre ha sido opositor del gobierno de Sebastián Piñera desde que no cumplió con su programa” pic.twitter.com/D682ZVtmHf

— Radio Duna (@RadioDuna) December 1, 2021