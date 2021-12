Ricardo Montero, constituyente: “En la convención, directamente, no se lo escuchado a nadie la intención de acortar el mandato y por ningún motivo es mayoritario. No lo escuché antes de la elección ni tampoco esta semana”

En Duna en Punto, el constituyente del colectivo socialista, Ricardo Montero, se refirió a la reunión del presidente electo con los constituyentes y el trabajo que se viene en la convención.

#DunaEnPunto @Rmontero_ y régimen de político: “Esto no es ideológico, si a ti te gusta más el parlamentarismo no eres más o menos de izquierda y si te gusta el presidencialismo no eres más o meno de derecha. Hemos podido tener un muy buen dialogo”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/4XgdqdxZjV

