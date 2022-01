Natalia Piergentili y futuro gobierno de Boric: “No somos Apruebo Dignidad, somos otra coalición y hasta ahora el rol es constructivo desde el Congreso. Pero no somos parte del gobierno”

En Duna en Punto, la presidenta del PPD se refirió a lo que se ha conocido sobre la formación del próximo gabinete del presidente electo Gabriel Boric.

#DunaEnPunto @natapiergentili y teoría de los anillos “Yo no la he entendido aún y se ha dicho que se explicó mal. Yo he dicho colaboración constructiva y para eso me juntaré con él y despejaré cualquier duda respecto a anillos u otras materias” pic.twitter.com/0H8iKYaLRO

— Radio Duna (@RadioDuna) January 3, 2022