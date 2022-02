Gabriel Cavada y alza de contagios: “Estamos presenciando el peak de contagio o muy cerca de eso”

El doctor, epidemiólogo y académico de la U. de Chile, conversó sobre el estado de la pandemia en el país.

#DunaEnPunto @GabrielCavada1 “Hay que mirar semanalmente y no incidentalmente (…) El R efectivo ha tenido una reducción porcentual (…) Estamos presenciando el peack de contagio o cerca de eso”

Agregando: “Bien optimistamente, uno esperaría que el R efectivo fuera menor el próximo lunes y ya a fines de febrero uno menor que uno para constatar la baja sistemática de casos”

#DunaEnPunto @GabrielCavada1 “El perfil de las personas que están falleciendo por #Covid_19 son quienes no se han vacunado o no completamente. La vacuna protege contra la enfermedad grave y por ende, la muerte (…) Es probable que la muerte no sea por Ómicron y sí por Delta” pic.twitter.com/QNcDb21eCf

