Presidente de Asociación de Isapres sobre creación de Fondo Universal de Salud: “Aumentar el monopolio del Estado no vemos cómo puede mejorar problemas de salud donde las personas no van a poder elegir”

En Duna en Punto, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, se refirió al anuncio del presidente Gabriel Boric en su discurso de Cuenta Pública sobre el sistema de salud y la creación de un Fondo Universal.

#DunaEnPunto Gonzalo Simón @Isapres_Chile “Hay que hacer un cambio (…) Tenemos que crear un sistema que permita que todas las personas tengan mejor acceso, pero se hace fortaleciendo el sistema público y el privado, no eliminando uno” pic.twitter.com/H0EIVu5rFt

#DunaEnPunto Gonzalo Simón @Isapres_Chile sobre listas de espera “Aumentar el monopolio del estado no vemos cómo puede mejorar temas de salud donde las personas no van a poder elegir”

#DunaEnPunto Gonzalo Simón @Isapres_Chile “El país lleva una década pensando en reformas al sistema de salud y no han habido cambios importantes, no ha existido voluntad política y quizá nosotros no hemos empujado con la fuerza suficiente para avanzar en los cambios necesarios” pic.twitter.com/YqK4w0cImZ

— Radio Duna (@RadioDuna) June 3, 2022