Luz Poblete y nueva Constitución: “No es que estemos casados con un mecanismo en particular, pero si con principios. Que la paridad no esté en discusión, que los escaños reservados no estén sobrerrepresentados y lo mismo los independientes”

En Hablemos En Off, la presidenta de Evópoli, Luz Poblete, se refirió a la reunión con el presidente Gabriel Boric en la que se conversó cómo será un nuevo proceso constituyente,

#HablemosEnOff @LuzPobleteC y próximo proceso constituyente: “Dado los resultados del día domingo, ambos mecanismos están sobre la mesa y hoy se tienen que analizar de forma seria y profunda, No es en hoja en blanco, como tampoco la redacción de la nueva Constitución” pic.twitter.com/BsVJVPlmjx

#HablemosEnOff @LuzPobleteC “No es que estemos casados con un mecanismo en particular, pero si ciertos principios. Que la paridad no esté en discusión, que los escaños reservados estén pero con una formula distinta y no una sobrerrepresentación y lo mismo con los independientes” pic.twitter.com/Sg2unnCYKF

— Radio Duna (@RadioDuna) September 7, 2022