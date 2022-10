Diego Schalper sobre voto obligatorio: “En RN no vamos a firmar nada que no lo contenga para cualquier instancia electoral que venga de ahora en adelante”

El diputado y secretario general de RN, se refirió a las conversaciones que se están dando en torno a generar un acuerdo para dar una base a un nuevo proceso constitucional.

#DunaEnPunto @Diego_Schalper “Un acuerdo que permita bordes suficiente con temas importantes de dejar resueltos para que la ciudadanía sienta que no se va a caer nuevamente en la hoja en blanco, si no más bien, en una hoja de ruta”

#DunaEnPunto @Diego_Schalper y voto obligatorio “¿Conciben algún proceso después de estas votaciones, que no requiera voto obligatorio? Nosotros en RN no vamos a firmar nada que no contenga el voto obligatorio en cualquier instancia electoral que venga de ahora en adelante” pic.twitter.com/E59I0vBF4W

