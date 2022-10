Luciano Cruz-Coke, acuerdo Constitucional y posibilidad de plebiscito: “Yo creo que la gente está hasta el moño de las elecciones y quiere de una vez por todas los políticos sirvan para lo que son”

El senador y presidente de la comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke se refirió a la ley de 40 oras y a los acuerdos constitucionales.

#DunaEnPunto @lcruzcoke sobre #40horas “Aunque no tenemos acuerdo en todo, quisimos partir con la votación para dar tiempo a asesores y políticos para revisar lo que no estamos de acuerdo” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdo4fM, canal 665 VTR y en nuestros diales. pic.twitter.com/ueJUFikI9k — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

#DunaEnPunto @lcruzcoke y convicción de que #40horas ayude a calidad d vida: “Sí, en la medida de que haya flexibilidad para poder adaptarse” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdo4fM, canal 665 VTR y en nuestros diales. pic.twitter.com/T5m1yGjCPA — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

#DunaEnPunto @lcruzcoke y #40horas en escenario de recesión “Queremos evitarlo y hay cosas que se han ido considerando en los diálogos sobre todo de las pymes. Por esto tiene mayor flexibilidad” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdo4fM, canal 665 VTR y en nuestros diales. pic.twitter.com/DpaVn5Mc2l — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

#DunaEnPunto @lcruzcoke y #40horas “Son costos, pero si se hacen con flexibilidad y gradualidad, puede salir bien. No se pueden cargar las 40 horas a personas o empresas que no pueden solventarlo y hay que protegerlo porque si no va a existir problema de empleabilidad” pic.twitter.com/vDKLO1LpVB — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

#DunaEnPunto @lcruzcoke y #40horas y teletrabajo “Eso va en un proyecto a parte. No quisimos incorporarlo para no confundir los términos (…) Hoy tenemos un proyecto que pone el foco en el cuidado que promueve el teletrabajo” 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdo4fM pic.twitter.com/cohpKVgFvi — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

Sobre las conversaciones para un acuerdo político, el senador comentó:

“Están volviendo con la idea de conversar puertas adentro. Algunos no quieren hacer nada, pero creo que este tema constitucional hay que darle un cierre para que la instuticonalidad no esté en vilo, porque así nadie invierte y para la ciudadanía es motivo de una inestabilidad enorme. El oficialismo propuso, creo que con tejo pasado, 135 personas, más pueblos indígenas y creo que eso es no haber aprendido nada. Yo soy optimista, pero trato de ser pragmático”.

#DunaEnPunto @lcruzcoke “Si no logramos un acuerdo, vamos a llegar a un plebiscito que sería la peor opción. Yo creo que la gente está hasta el moño de las elecciones y quiere de una vez por todas los políticos sirvan para lo que son. Hay un responsabilidad política” pic.twitter.com/AyLKkjlYzN — Radio Duna (@RadioDuna) October 20, 2022

