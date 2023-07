Diego Schalper y caso convenios: “La salida de Giorgio Jackson nos parece indispensable para proteger la figura presidencial y, más que eso, la credibilidad mínima que el gobierno necesita para salir de esta crisis”

En Duna en Punto, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, sobre los coletazos del caso Democracia Viva, la necesidad que salga el ministro Jackson y el libelo contra el Marco Antonio Ávila.

#DunaEnPunto @Diego_Schalper por acusación contra Ávila y millonarios pagos de Junaeb por 30 colaciones:



— Radio Duna (@RadioDuna) July 10, 2023