Carolina Leitao por investigación a municipios por corrupción: “Esto es una cosa distinta. En el caso de las fundaciones hay una arbitrariedad y además no se puede demostrar en muchos casos”

En Duna en Punto, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación de Municipalidades de Chile, se refirió al proceso que enfrenta el alcalde Daniel Jadue y la investigación del Consejo de Defensa del Estado por delitos de corrupción.

El CDE cuando detectó que más del 52% de todas las municipalidades del país ha enfrentado investigaciones por corrupción, en el periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2021.

De acuerdo a los datos del CDE, son 180 (de entre 346 municipios) aquellos en los que se han detectado irregularidades, en más de 70 causas que fueron judicializadas y que comprometen la probidad de 475 funcionarios municipales.

El diputado Jaime Naranjo (PS), en conversación con Via X denunció una situación vinculada a las y los distintos jefes comunales.

#DunaEnPunto @CarolinaLeitao por investigación a municipios por corrupción: “Hoy hay muchos alcaldes que están siendo demandados por el CDE y no generaron esas deudas. Hay otros casos donde hay corrupción” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/5nZ8T3GOg0

#DunaEnPunto@CarolinaLeitao por “la banda de los alcaldes : “Lamento las declaraciones del diputado Naranjo, que no contribuyen a la discusión (…) Me parece un poco injusto que termine generando una polémica que no corresponde” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/sQTKiicgAK

