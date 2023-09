Juan Luis Castro y prórroga sobre ley corta de isapres: “No puede haber aplicación de normas sin leyes”

El senador PS, Juan Luis Castro, se refirió al nuevo plazo pedido al Gobierno para revisar la ley corta de isapres. Además, conversó sobre la reforma previsional y el proceso de una nueva Constitución.

#DunaEnPunto @DoctorJLCastro y prórroga para ley #Isapres “Le dijimos al Gobierno que con 90 días no faltaba (…) No puede haber aplicación de normas sin leyes”

#DunaEnPunto @DoctorJLCastro y prórroga para ley #Isapres “Todo depende de los niveles de acuerdo, cuán fluido esté el proyecto. Hay que ponerse en todo los casos. Lo importante es que haya ley antes de aplicarse las normas (…) No creo que sea necesaria otra prórroga” pic.twitter.com/CA82t8S4f3

#DunaEnPunto @DoctorJLCastro y #ReformaPensiones “Eso lo veo más enredado (…) Es un tema atrasado y delicado porque no hemos llegado a acuerdo, pero hay un sentido de urgencia que ojalá se recoja y el Gobierno tome una opción de mayoría” pic.twitter.com/ri5RTwJhd9

#DunaEnPunto @DoctorJLCastro “El propósito de la reforma de pensiones es bien concreto y quién sabe el resultado del plebiscito de salida, no se puede pausar el gobierno, no se puede volver a dar porque el país no puede dejar de funcionar”

🔷 https://t.co/4bTV6quH0m pic.twitter.com/Zbq6A0jIqp

— Radio Duna (@RadioDuna) September 25, 2023