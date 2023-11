Gobernador de Antofagasta: “Yo me fui de RD por las serias diferencias que tenía con Catalina Pérez (…) Lo que ella plantea me cuesta mucho creerle porque ella tenía un control férreo de los más cercanos del partido. Lo que está haciendo es tratar de exculparse”

En Duna en Punto, Ricardo Díaz, presidente Asociación de Gobernadores, gobernador Antofagasta, se refirió a la entrevista de la suspendida diputada de RD, Catalina Pérez, por el caso Democracia Viva.

En conversación La Tercera, la diputada dijo que recibió los primeros antecedentes de los cuestionamientos de la Fundación Democracia Viva una semana antes de que estallara en los medios de comunicación

Además, aseguró que dio aviso de esto a Latorre y a la subsecretaria de entonces, Tatiana Rojas.

Pérez además afirmó: “No he robado plata, no he ejercido tráfico de influencias, no me he beneficiado de ninguna manera“.

Ante esto, Díaz sostuvo:

#DunaEnPunto @RicardoDiazC “Yo me fui de RD por las serias diferencias que tenía con Catalina Pérez (…) Lo que ella plantea me cuesta mucho creerle porque ella tenía un control férreo de los más cercanos del partido. Lo que está haciendo es tratar de exculparse” pic.twitter.com/ZIPNZBtpKy — Radio Duna (@RadioDuna) November 13, 2023

#DunaEnPunto@RicardoDiazC y faltas a la probidad por parte de la gobernación de Antofagasta: “Yo no lo descarto, lo descarta Contraloría”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/ZJFyfj9IaE — Radio Duna (@RadioDuna) November 13, 2023