José Miguel Insulza sobre secuestro de ex militar venezolano y petición de convocar al Cosena: “Mientras yo no sepa algo, no estoy de acuerdo con eso (…) Es un salto al vacío”

El ex Canciller y hoy senador, José Miguel Insulza, se refirió al secuestro del ex militar venezolano del que aún no se tienen mayores antecedentes.

#DunaEnPunto @Insulza y secuestro de ex militar venezolano: “Han ocurrido secuestros de venezolanos por venezolanos. Para mí es un secuestro, Fuera de eso no tengo ningún antecedentes. No voy a hacer conjeturas” ▶️En vivo https://t.co/4bTV6qvePU App, canal 665 de VTR y diales pic.twitter.com/2Hai6GqZ3C — Radio Duna (@RadioDuna) February 23, 2024

#DunaEnPunto@Insulza y petición de convocar a COSENA “Me parece que se esté investigando todo. Si hay razones para poner atención especial al tema, esperemos a conocerla y somos todos espectadores de este asunto (…) Mientras yo no sepa algo, no estoy de acuerdo con eso” pic.twitter.com/tEkuC7H1SS — Radio Duna (@RadioDuna) February 23, 2024