Luciano Rivas y ausencia de Boric en Enela: “el Presidente vino solo a inaugurar obras. Vino con poco contenido a la región y que se reste de esto, es lamentable”

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas conversó en Duna en Punto sobre la visita del Presidente Gabriel Boric a La Araucanía lamentando la ausencia del mandatario del Encuentro Empresarial de La Araucanía, Enela, expresando que “es el evento a nivel regional que discute los temas importantes (…) Perdió una oportunidad importante de poder conectar con la realidad que se está viviendo en nuestra región y no solo en seguridad, en de temas de desarrollo, emergencia, qué está pasando con las víctimas en nuestra región”.

Enfatizando que “el Presidente vino solo a inaugurar obras, que no es malo, pero vino con poco contenido a la región y que el Presidente se reste de esto, es lamentable”.

#DunaEnPunto @LucianoRivas y visita de Gabriel Boric a La Araucanía “El Presidente vino solo a inaugurar obras, que no es malo, pero vino con poco contenido a la región y que el Presidente se reste de esto, es lamentable” ▶️En vivo https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/Bb6zWWozBj — Radio Duna (@RadioDuna) August 22, 2024

Acerca del plan buen vivir, el gobernador Rivas fue claro al decir que “el plan buen vivir no ha sido lo que la región necesitaba (…) No se ve un detonante de inversión y esperemos cuáles van a ser los anuncios, pero hoy no veo que se estén invirtiendo los recursos que han anunciado”.

Sin embargo en temas de seguridad, Rivas lamentó la ausencia del Mandatario en Enela porque “era el momento para agradecerle al Presidente”, agregando que “es real que hemos tenido una disminución en los atentados, aunque hemos tenido en los últimos meses”.

Sin embargo, aunque reconoció que el estado de excepción ha servido mucho en la zona, también planteó que “es el momento de discutirlo porque algo excepcional que se ha quedado como permanente”.