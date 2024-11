Claudio Orrego y segunda vuelta de gobernadores: “No soy un candidato del oficialismo”

A partir de este domingo 10 de noviembre, comenzó la campaña en terreno de los candidatos a gobernador. En el caso de la RM, con un masivo el candidato a la reelección como gobernador de Santiago, Claudio Orrego, acompañado por el alcalde de Maipú y generalísimo de la campaña, Tomás Vodanovic; las alcaldesas y voceras Karina Delfino de Quinta Normal y Claudia Pizarro de La Pintana, y el alcalde de Conchalí, René De La Vega, Claudio Orrego realizó un puerta a puerta.

Sobre su campaña y las diferencias con su contendor Francisco Orrego, en Duna en Punto, el gobernador de la RM sostuvo:

Orrego aseveró que “yo nunca me he definido ni como oficialista, ni como opositor. De hecho yo competí contra la candidata del oficialismo en la última elección, pero siempre he tenido un predicamento, cuando estaba presidente de Piñera, hoy día con el Presidente Boric y el día de mañana con el presidente que sea, que yo tengo que trabajar con el gobierno que sea para efectos de mejorar la vida de las personas”.

#DunaEnPunto @orrego y segunda vuelta de gobernadores: “Creemos que hay mucho voto nulo y blanco, que tenemos que explicarle a la gente que esta es una elección muy importante para las comunas vulnerables que dependen de nuestra inversión” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/lpepVic13p — Radio Duna (@RadioDuna) November 11, 2024

#DunaEnPunto @Orrego y sus diferencias con Francisco Orrego: ” Yo vengo de la cultura del hacer, soy una persona que le gusta la cooperación y la convocatoria a todos los actores” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/RkFrC9OBQC — Radio Duna (@RadioDuna) November 11, 2024

#DunaEnPunto@Orrego y segunda vuelta : “Represento una candidatura que puede conversar que es capaz de hablar desde la centroderecha hasta la izquierda, con actores muy distintos, entre otras cosas porque yo no descalifico a nadie”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/tGACzeoR4P — Radio Duna (@RadioDuna) November 11, 2024

#DunaEnPunto@Orrego “Garantizo que voy a trabajar con todos los alcaldes desde el PC al Partido Republicano. No sé si me contendor pueda decir lo mismo” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/vBW2eQozMl — Radio Duna (@RadioDuna) November 11, 2024