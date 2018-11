Harold Mayne-Nicholls: “Dirigir la ANFP es un proyecto país, no uno de jugar 90 minutos”

El próximo 29 de noviembre se llevará a cabo la elección en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en la cuál participan tres – candidatos Sebastián Moreno, Jorge Uauy y Harold Mayne-Nicholls.

En Entramos A La Cancha, Mayne-Nicholls aseguró que “dirigir la ANFP es un proyecto país, no es un proyecto de jugar 90 minutos” .

“Lo que no puede pasar es que habiendo una base sólida como la que tenemos no demos la pelea hasta el final”, aseveró el ex timonel del fútbol nacional.