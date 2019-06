José Antonio Kast por nepotismo: “Me encantaría que Evópoli haga un análisis de sus parlamentarios y diga quiénes de sus parientes están en el Gobierno”

“Me encantaría que Evópoli haga un análisis de sus parlamentarios y diga quiénes de sus parientes están en el Gobierno”, señaló en Hablemos en Off el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast en respuesta a las críticas por la creación de este nuevo conglomerado.

Kast aseveró que “no me siento nada de soberbio, lo que hago es constatar una realidad (…) para mí no es soberbio decir, cada cierto tiempo, que esto es lo que nosotros acordamos” .

Asimismo, se refirió a los proyectos emblemáticos del proyecto y criticó la postura obstruccionistas parlamentarios de la oposición como el diputado del Frente Amplio, Florcita Motuda, y el timonel de la DC , Fuad Chahín.

Ante esto, aseveró que “el próximo gobierno lo vamos a ganar pero tenemos que ganar el Congreso, y ese es uno de los objetivos principales del Partido Republicano”.

En conversación con Duna en Punto, el senador de Evópoli, Felipe Kast sostuvo que si el Partido Republicano “pide entrar a Chile Vamos espero que entiendan que la diversidad no es un problema, es una riqueza”.

“Yo creo que José Antonio Kast y su partido que está en desarrollo, hay muchas personas que a ratos dividen y que no ayudan a la unidad del gobierno, y no ayudan a la unidad de Chile Vamos, pero hay algunos que sí suman. Entonces no sabemos cuál va hacer la vocación de ese partido”, afirmó el parlamentario.