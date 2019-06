Felipe Kast: “José Antonio Kast y su partido a ratos dividen y no ayudan a la unidad del gobierno”

“Yo creo que José Antonio Kast y su partido que está en desarrollo, hay muchas personas que a ratos dividen y que no ayudan a la unidad del gobierno, y no ayudan a la unidad de Chile Vamos, pero hay algunos que sí suman. Entonces no sabemos cuál va hacer la vocación de ese partido”, sostuvo en Duna en Punto el senador de Evópoli, Felipe Kast.

El parlamentario se refirió a la posible inclusión del Partido Republicano, fundado por JAK, al bloque y aseveró que “si piden entrar a Chile Vamos espero que entiendan que la diversidad no es un problema, es una riqueza”.

“Chile Vamos no puede cometer el error, de por sumar votos, dejar a parte su vocación de gobernar para todos”, afirmó Kast.

Asimismo, sostuvo que la inclusión de este conglomerado al bloque “va a depender de los proyectos políticos de cómo se vayan perfilando. Si va a elegir seguir el camino de Vox en España, esa lógica de ellos de construir un partido político criticando los proyectos de centroderecha como Chile Vamos, va a depender de ellos que el resto”.

Respecto de la creación del Partido Republicano, el parlamentario afirmó “cuál es la justificación de crear un nuevo partido sino veo tantas diferencias con la UDI”.

En Hablemos en Off , José Antonio Kast respondió a las críticas y aseveró que “no me siento nada de soberbio, lo que hago es constatar una realidad (…) para mí no es soberbio decir, cada cierto tiempo, que esto es lo que nosotros acordamos”.

Asimismo, acusó de que el partido de su sobrino “ha levantado temas y no ha cumplido. Me encantaría que Evópoli haga un análisis de sus parlamentarios y diga quiénes de sus parientes están en el gobierno”.