Sebastián Sichel y su polémica llegada al gabinete: “Estos dos días me han tratado de facho y de zurdo, y eso me pone bastante orgulloso porque solo ratifica que he estado donde siempre, el centro”

“Soy una persona de centro desde siempre, hoy día me han tratado de facho y de zurdo, y eso me pone bastante orgulloso en mi historia política porque solo ratifica que he estado donde siempre, el centro”, aseguró en Hablemos en Off el nuevo ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, tras la polémica que generó su llegada al gabinete.

El debutante secretario de Estado se refirió a los desafíos al mando de la cartera, entre los principales temas, Plan Clase Media Protegida y la situación en La Araucanía.

“Tenemos que bajar a medidas concretas. Lo que hizo muy bien Alfredo Moreno fue generar condiciones habilitantes”, destacó Sichel.

Respecto de la situación de La Araucanía, el ministro aseveró que “rompería la teoría de la conspiración, lo que tenemos es una oportunidad gigantesca. Esta región es de una riqueza única”.

El ex vicepresidente de la Corfo se refirió al quiebre con Ciudadanos y aseveró que que el error del ex conglomerado de centro izquierda fue inclinarse hacia un sector. “El error estuvo en correr el péndulo a la izquierda y olvidarse de las políticas de clase media, por eso me retiré, me pasaron por el tribunal de la DC y tomé la decisión de irme, porque la DC había abandonado el camino”, indicó.

Asimismo, explicó su quiebre con el exministro de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco. “Es de la generación de los 50 hacia arriba y ahí hay traumas del pasado”, precisó