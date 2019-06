Fuad Chahín tras firma de acuerdo tributario con el gobierno: “Si no quisiéramos conflictos votaríamos con el resto, pero terminaríamos siendo una oposición minoritaria sin posibilidad de construir una alternativa a la derecha”

“Este acuerdo no es solo entre un partido y el Gobierno, sino que entre un partido, tres de los gremios más importantes de las pymes que en conjunto negociamos con el Ejecutivo”, afirmó el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, tras el convenio que busca destrabar la Reforma Tributaria.

Según La Tercera, en el borrador del acuerdo se accedería al “100% de la reintegración del sistema tributario en base a retiros, sujeto a medidas especiales de control y fiscalización y que el Ejecutivo determinará ‘en forma específica y clara’ las compensaciones fiscales”, entre otros aspectos.

El diputado aseveró que “este acuerdo va a permitir es aterrizar los compromisos que se hicieron para aprobar la idea de legislar y dar señales a los sectores económicos que aquí hay posibilidades de buscar entendimientos y destrabar la agenda legislativa”.

Al ser consultado sobre la falta de las firmas de los diputados Pablo Lorenzini y José Miguel Ortíz Chahín explicó que “en el caso de Ortíz siempre dijimos que no iba a poder firmar porque se encontraba en semana distrital”.

“Pablo Lorenzini estaba ahí e iba a firmar el documento pero como al presidente le gusta patear los córners, cabecearlos y celebrar los goles, él apareció en el Congreso y fue un poco incómodo”, afirmó.

Respecto de la postura de la izquierda señaló que “una coalición tiene que tener mecanismos para resolver sus discrepancias internas, pero no puede llegar al límite de desdibujar completamente el rol, la identidad, el espacio político de los partido”.

“Esos son los límites y creo que también los partidos de izquierda tienen que genuinamente concordar conmigo en que ese debe ser el límite de las políticas de alianza desde el punto de vista político programático. Si desdibujan completamente el rol de los partidos, entonces tiene poco sentido”, explicó Chahín.

Asimismo, aseguró que la construcción de acuerdos y una alternativa política “no se logra con la imposición de la mirada de un sector sobre la otra. Si nosotros no quisiéramos conflictos en la oposición votaríamos uniforme con el resto. Pero, no sólo se desfiguraría la DC, sino que creo yo, terminaríamos siendo una oposición derechamente minoritaria y no habría ninguna posibilidad de construir un proyecto alternativo a la derecha. Eso a mí me parece que es una irresponsabilidad”.

FOTO: duna.cl