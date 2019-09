José Antonio Kast y vínculos con tres sociedades en Panamá: “Yo no tuve una acción a mi nombre, todas las acciones siempre han sido y son de mi hermano Christian”

“El primer error fue no hablar con el medio antes de que se publicara esta información. Fue decisión mía porque actuaba en la convicción de que no tenía nada y de que se estaban hablando de hechos que ocurrieron en 2003 y 2003, en concreto. Efectivamente existe un mandato mío a mi hermano y se constituyen unas sociedades en Panamá con acciones al portador, que no eran mías, sino de mi hermano”, aseguró en Hablemos en Off el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast Rist, tras la publicación realizada por La Tercera.

Ante esto aseveró que “la información publicada por el medio es correcta, yo nunca he negado que mi familia haya tenido inversiones en el extranjero”.

“Hay que decir que esto fue el año 2006, la acciones no eran mías sino de mi hermano, Christian . En lo que ellos sí tienen razón es que en mi declaración de patrimonio de 2013-2014 yo sobrevaloro mi participación en unas sociedades”, explicó el ex candidato presidencial.

El ex diputado aseveró que en el año 2015 se desprendió de todas las sociedades familiares y hace 13 años atrás había un capital social que se transforma. Ante esto, aseveró que “yo no tengo participación en las sociedades panameñas y se refleja en mi porcentaje que se disminuye en Chile por temas familiares (…) cuando yo señalo que tengo un 10% en realidad es un 0,1%”.

Tal como dijo a La Tercera, Kast aseveró que no tenía conocimiento de las operaciones que se llevaban a cabo en Panamá y que “cómo voy a declarar algo que no conozco (…) Yo comento otro error en decir cuando salió el artículo que ‘esto me lo manda alguien’ y pido disculpas al diario'”.

“Yo no tuve una acción a nombre de José Antonio Kast, todas las acciones siempre han sido y son de mi hermano Christian“, afirmó el ex parlamentario.

Asimismo, aseveró que “yo nunca fui a Panamá, nunca salí de Chile. Tuve participación en las sociedades chilenas, todo eso es de mi hermano”.

Kast respondió a las críticas de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien aseguró que “no es ningún pecado” lo que hizo Kast, debido a que no era obligación declarar empresas en el extranjero durante el tiempo que él fue diputado, consignó La Tercera.

Sin embargo, la legisladora advirtió que “el tema de pagar menos impuestos a veces, desde el punto de vista político, la gente lo castiga, y una situación similar es la que le costó la candidatura a Laurence Golborne”.

Ante esto, el ex diputado aseveró que “yo estoy muy tranquilo y creo que aquí uno conoce a las personas. A quien le reconozco y le agradezco es al presidente de RN, Mario Desbordes, que no haya puesto en duda la situación” .