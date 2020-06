Cuarentena y la “necesidad de salir”: “Cuando relativizamos, todo el mundo se lo toma para el lado que quiere”

Después de la entrevista realizada en Duna en Punto a Manuel Guerra, fiscal de la zona Oriente, en la que aseguró que “tenemos un gran número de personas detenidas, formalizadas y otras acusadas (…) Tenemos 998 casos de sujetos reiterados”, en Hablemos en Off analizaron el porqué de las rupturas del toque de queda y de la cuarentena.

Como expresó Nicolás Vergara, “en reiterados casos de ruptura de la cuarentena, como aseguró el fiscal Guerra, no se trataba de gente en situación de calle ni con razones objetivas para salir, es gente irresponsable. Hay gente que lo hace por necesidad, pero es complicado cuando se justifica el estado de necesidad porque no es lo mismo que la necesidad del otro, puedo convencerme que necesito chocolates sin azúcar y no lo es. La que aparentemente era la bala de plata para controlar la pandemia, que es la cuarentena, no está funcionando”.

Matías del Río acotó que “quizás hace falta reducir al 5% los viajes de metros, suspender a ciertos horarios el transporte público y ponerse en serio con carabineros y militares en las calles y aporte económico a las familias, eses es el desde. Y ayudando de los dos lados, podemos enfrentar en serio la cuarentena”.

Vergara añadió, “en el discurso tenemos que tener cuidado con el “necesita salir”. Cuando relativizamos, todo el mundo se lo toma para el lado que quiere. Cuando se dice que la gente sale por necesidad, entonces nosotros somos los de la necesidad”.

A lo que Consuelo Saavedra adhirió, agregando que “tenemos que ayudarnos a no salir y esto desde el gobierno hasta cada uno de nosotros en sus espacios privados”.