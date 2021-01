José Antonio Kast y convención constituyente: “Sería bueno que el Presidente de la República haga ese esfuerzo hoy y nos invite a todos a sincerar los nombres y lograr una buena definición”

En Hablemos en Off, José Antonio Kast, presidente y fundador del Partido Republicano, analizó la necesidad de unidad en la derecha para la convención constituyente.

“Quiero ser candidato presidencial, nos falta constituir el partido en cuatro regiones(…) Voy a hacer lo posible para que el partido me promueva como candidato y estar en la papeleta en la primera vuelta”, afirmó Kast.

#HablemosEnOff @joseantoniokast “Nosotros hemos mantenido una línea de argumentación muy clara, que nos permitió apoyar la candidatura de @sebastianpinera en segunda vuelta. Nosotros no somos parte del gobierno y no queremos ser parte del gobierno porque no pedimos nada a cambio” pic.twitter.com/1klbDvluBv

— Radio Duna (@RadioDuna) January 6, 2021