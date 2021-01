Gonzalo Blumel y su candidatura a constituyente: “Es difícil restarse, sobre todo si uno fue parte de ese proceso que fue importante para Chile (…) Es necesario trabajar intensamente para tener una nueva Constitución y no podemos fallar”

En Hablemos en Off, el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a su candidatura como constituyente por el distrito 10.

#HablemosEnOff Gonzalo Blumel y su candidatura a constituyente: “No fue una decisión sencilla, la pensé mucho. Hay varias buenas razones que me motivaron”

#HablemosEnOff Gonzalo Blumel y su candidatura a constituyente: “Es difícil restarse, sobre todo si uno fue parte de ese proceso que fue importante para Chile (…) Es necesario trabajar intensamente para tener una nueva Constitución, y creo que no podemos fallar” pic.twitter.com/l7KpY1FJKS

#HablemosEnOff Gonzalo Blumel y su salida del gabinete: “Cuando uno estima que no está aportando lo que tiene que aportar, corresponde decir presidente mi cargo está a su disposición” pic.twitter.com/w4Hjcx88OP

#HablemosEnOff Gonzalo Blumel por Víctor Pérez: “A mí no me gustó lo que hizo mi partido con mi sucesor. A mí me tocó sufrir un poco la falta de apoyo de parte de mi coalición” pic.twitter.com/TbofqZYSRE

