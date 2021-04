Dr. Juan Pedro Rojas y situación Covid: “Esto de ‘soy joven y no me pasa nada’ no cuenta con este virus (…) Tenemos brotes a niveles de familia y amigos. La gente sigue con mucha actividad social”

El doctor Juan Pedro Rojas, Jefe Técnico de Urgencias de la Clínica Alemana, se refirió a la situación Covid-19 en el país con el aumento de casos, la situación en las urgencias y el cambio en los grupos etarios que se han visto mayormente afectados por el coronavirus.

#HablemosEnOff | Dr. Juan Pedro Rojas y situación en urgencias: “Esto de ‘soy joven y no me pasa nada’ no cuenta con este virus (…) Tenemos brotes a niveles de familia y amigos, la gente sigue con mucha actividad social”

