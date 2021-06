Juan Guaidó y dichos de Daniel Jadue sobre Venezuela: “Puede escuchar testimonios de refugiados en Chile. La no independencia de poderes, cierre de medios de manera discrecional, 9.1 millones de venezolanos en hambruna”

En Hablemos en Off, el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó se refirió al Acuerdo de Salvación Nacional para atender la emergencia en el país y las violaciones de derechos humanos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

#HablemosEnOff @jguaido “En Venezuela se está exigiendo un carnet de afiliación al régimen para poder ser vacunado (…) Yo no me he podido vacunar como la mayoría de los venezolanos. Se estima que el 1,5% de la población está vacunada” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/7yK3OImW85

— Radio Duna (@RadioDuna) June 22, 2021