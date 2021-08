Nicolás Eyzaguirre: “Hay que mantener el IFE pero en su modalidad inicial, como suplemento para aquellos hogares que no han llegado al mercado laboral y tienen ingresos bajo la línea de la pobreza”

En Hablemos en Off, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre se refirió a los riesgos de mantener un IFE Universal no focalizado y los posibles efectos del cuatro retiro del 10%.

#HablemosEnOff Nicolás Eyzaguirre y cuarto retiro: “La situación previsional se está poniendo agudamente difícil (…) El sistema previsional se está desfondando” pic.twitter.com/2V9u8ktILH — Radio Duna (@RadioDuna) August 16, 2021

#HablemosEnOff Nicolás Eyzaguirre “Políticas de IFE generalizado, a razón de US$3 millones al mes, le va a llegar a esas 900 mil personas pero también a 7 millones más y esos 7 millones se lo van a gastar y le van a subir el costo de vida a las personas que no tienen pega” pic.twitter.com/cLAqBnWaZA — Radio Duna (@RadioDuna) August 16, 2021

#HablemosEnOff Nicolás Eyzaguirre: “Si nosotros prolongamos indefinidamente el IFE, aunque no haya un cuarto retiro, vamos a tener un problema fiscal y de sobrecalentamiento” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/1y3gZTQsUg — Radio Duna (@RadioDuna) August 16, 2021