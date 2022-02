Marcos Barraza: “El diseño del régimen de Congreso y Gobierno, no es un monopolio reflexivo de los centros de estudio. Este es un debate de deliberación popular”

El convencional constituyente, militante del Partido Comunista, se refirió a la discusión que se está dando en las comisiones de la Convención Constituyente sobre si el próximo parlamento sería unicameral o bicameral.

#HablemosEnOff @MarcosBarrazaG y debate sobre propuestas en la #ConvencionConstituyente “El 14 de febrero se comienza en debatir en general en el pleno, pero no es la fecha en que se vota, se comienza a debatir” 🔷En vivo por https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/vNF1bjQFws — Radio Duna (@RadioDuna) February 1, 2022

#HablemosEnOff @MarcosBarrazaG “El diseño del régimen de Congreso y Gobierno, no es un monopolio reflexivo de los centros de estudio. Este es un debate de deliberación popular. Bienvenida la opinión, pero no puede pretenderse a sí misma más allá de la voluntad popular” pic.twitter.com/KdGcwoa1L1 — Radio Duna (@RadioDuna) February 1, 2022

#HablemosEnOff @MarcosBarrazaG y bicameralismo “La mayoría lo que espera es un sistema legislativo más eficiente, que no actué como contra poderes al interior del Congreso como opera en Chile. Esto no se resiste, el código de aguas se demoró 12 años para ser una mala ley” pic.twitter.com/JW3hRG89iJ — Radio Duna (@RadioDuna) February 1, 2022

#HablemosEnOff @MarcosBarrazaG y bicameralismo “La expectativa social es tener legislaciones coherentes con las urgencias sociales. Por qué el buen juicio de ellos es mejor que el de una gran Cámara que represente a todos y todas” 🔷En vivo por https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/qNMTLpBRxt — Radio Duna (@RadioDuna) February 1, 2022

Barraza también comentó: “Estamos en una fase en que hay que discutir las indicaciones y no estamos con rigidez. Vamos a discutir los buenos argumentos, pero queremos que los votos de la ciudadanía no sean menos ni que los votos del Congreso ni que del presidente, por eso nos opusimos a que le presidente pudiera derogar el Congreso (…) No estamos por atribuciones que dañen la institucionalidad, pero sí estamos por que el presidente o presidenta, tenga menos atribuciones para que haya un mayor equilibrio de poderes en un contexto de un Congreso con más capacidades para resolver”.