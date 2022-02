Alcalde de Colchane: “Esperamos que el próximo gobierno priorice los derechos de los chilenos en seguridad. El gobierno ha cometido un error al considerar solo DD.HH de los migrantes, pero se ha equivocado en resguardar los derechos de los chilenos y pueblos indígenas”

El alcalde de Conchane, Javier García, comentó cómo ha sido la implementación de la nueva ley y lo que as u juicio aún hace falta.

añadiendo: “En la práctica, siguen ingresando inmigrantes, las imágenes son elocuentes. A mi juicio se requiere acciones complementarias, la ley por sí sola, difícilmente va a solucionar la crisis migratoria”.

Hay incremento del personal de carabineros y de militares y eso ha significado mayor control a nuestros habitantes, lo que a veces es hostigamiento:

#HablemosEnOff Javier García “Con la declaración de estado de excepción no sabemos cómo va a operar y si va a ser posible el control en frontera. Hasta el momento no hemos visto cambios”

Frente a qué otras herramientas se podrían tomar para contener la crisis, el alcalde comentó: “Apertura de complejo fronterizo, hay días que entran 1000 personas y permitiría ingresar a personas con documentaci+on al día, hacer test sanitario. También mayor barrera física. Las zanhjas ya están construidas, pero están mal, ser quieren mallas de protección (…) El día lunes se recondujo a 41 personas y al día siguiente estaban todos de nuevo en el país. el complejo dura hasta las 20:00, pero la gente pasa en la noche”

#HablemosEnOff Javier García “Las policías se comprometen, pero no se cumple. Las autoridades tenemos que cumplir los compromisos si no, no tiene sentido (…) Se les controla identidad diariamente a los pobladores y los extranjeros no se les dice nada” pic.twitter.com/XVxYcZHjNS

