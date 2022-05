Constanza Schönhaut sobre periodo de armonización: “Hay que buscar equilibrios, el primero es del de la progresividad y dar estabilidad en tema de instituciones”

Constanza Schönhaut, convencional constituyente del Frente Amplio, se refirió a los detalles de lo que se está haciendo este nuevo periodo de la convención.

#HablemosEnOff | @ConySchon sobre periodo de armonización: “Corresponde ver incoherencias y vacíos. Ahí puede que se abran algunas discusiones, pero no reabrir algo que no pasó el pleno (…) Pueden ser temas que no se incluyeron, pero excepcionales” pic.twitter.com/k71kokw47S

— Radio Duna (@RadioDuna) May 23, 2022