Consuelo Saavedra por polémica decisión de sacar a Matías del Río de Estado Nacional: “Es muy importante que TVN proteja su autonomía

Después de conocerse la decisión de Televisión Nacional de sacar al periodista Matías del Río de la conducción del programa Estado Nacional, sin tener una declaración oficial por parte de TVN, pero comentando de no querer someterlo a cuestionamientos, los conductores de Hablemos en Off decidieron no referirse al tema por, como dijo Nicolás Vergara, “lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Hemos tomado la decisión de no referirnos ni al fondo ni a la forma de la situación que te afecta. lo hacemos por cariño, pero no puedo dejar de dar fe de la seriedad, ecuanimidad y profesionalismo con el actúa siempre Matías del Río”.

El conductor agregó: “Mi WhatsAap es un testigo claro de cómo tus opiniones molestan a la izquierda y la derecha casi por igual, a mí, cuando viví situaciones similares, me dijeron, si te pegan de los dos lados, lo estás haciendo bien. Pero nos inhibimos para hablar del tema, pero no podemos aceptar que se ponga en duda tu ecuanimidad, neutralidad y capacidad de hacer la pega teniendo en cuenta los intereses del público y no del entrevistado”.

Por su parte, Consuelo Saavedra comentó: “Me sumo y en esta posición como compañeros de trabajo, nos consta el profesionalismo y la capacidad de trabajo y hacer bien la labor periodística. Capacidad de reporteo, análisis y le consta a las personas que nos siguen acá en la radio hace varios años ya”.

También habló en calidad de ex trabajadora de la señal nacional: “Yo soy alguien que trabajó bastantes años en Televisión Nacional y como ex trabajadora de ahí y que se preocupa por lo que pasa en TVN y sin tener los datos exactos de lo que pasó con Matías en Estado Nacional, es muy importante que TVN proteja su autonomía, en todo momento, porque independiente de las decisiones que tomen las autoridades del canal no solo hay que hacerlo y hay que parecerlo también y eso queda un poco en duda. Creo que el canal está al debe en eso y es el único canal público que tenemos y por eso podemos hablar todos de él”.

Para concluir: “Hay que hacer bien el trabajo periodístico y respetar la autonomía de un canal que tiene ley”.

La salida de del Río de Estado Nacional

La decisión se dio a conocer ayer y sorprendió a varios debido a los antecedentes que se dieron semanas antes se generara un debate entre los directores de TVN por un supuesto desequilibrio de los panelistas a favor del Rechazo.

A través de su Twitter, la directora y exministra Nivia Palma, expresó: “No comprendo y no comparto la decisión de Estado Nacional TVN de tener cuatro representantes del Rechazo y dos del Apruebo en su panel. Pido públicas disculpas a la Democracia Cristiana por faltarles el respeto al invitar a diputada que perdió votación democrática de junta nacional DC”.

Luego de esto, también a través de Twitter, el ex convencional Daniel Stingo llamó a “intervenir TVN”, afirmando que los moderadores del programa, los periodistas Constanza Santa María y Del Río, “son de derecha y no de derecha moderada”.

La decisión se ha sentido polémica en redes sociales y son muchos los parlamentarios de derecha que están planteando posibles acciones fiscalizadoras. Diego Schalper anunció que “estamos conversando algunas cosas. Evaluar citar a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y al directorio del canal a la Cámara y al Senado para que nos expliquen si la señal va a seguir siendo pluralista o va a ser una sucursal del gobierno de turno. Estamos evaluando seriamente citar a una sesión especial en la Cámara de Diputados. Y también muy importante cuando se discuta el presupuesto de la República, la tarea de los parlamentarios es velar porque el canal sea un espacio donde haya libertad de expresión y no donde haya una orientación ideológica del gobierno”.

Anoche en el programa, el dirigente del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, se refirió a la salida del periodista, comentando: “Si alguien creyó que, para proteger a un periodista de la presión de las redes sociales, lo mejor era sacarlo del aire, sencillamente es no entender el periodismo y no entender la libertad de expresión”.