Nuevo proceso constituyente: Un acuerdo en el que estamos al debe

En Hablemos en Off, la ex presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y Fuad Chahín, ex constituyente y ex presidente de la DC, analizaron los tres años de la firma del acuerdo 15 noviembre y el futuro de nuevo proceso constituyente.

#HablemosEnOff Jacqueline van Rysselberghe y acuerdo del 15 de noviembre: "Cuando se firmó, sabíamos que era un plebiscito que se iba a perder" https://t.co/Oz6xkdo4fM pic.twitter.com/bcge7gFWgf — Radio Duna (@RadioDuna) November 16, 2022

#HablemosEnOff @fchahin y acuerdo del 15 de noviembre: "Estoy muy orgulloso de haber participado en eso, a pesar del resultado, porque habían dos opciones, la vía constitucional o la vía militar. La gente eligió la constitucional" https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/9jUz2pke5E — Radio Duna (@RadioDuna) November 16, 2022

En #HablemosEnOff Jacqueline van Rysselberghe y @fchahin debaten sobre el uso legitimo de los militares y carabineros tras el 18-O https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/MA73XChy68 — Radio Duna (@RadioDuna) November 16, 2022

#HablemosEnOff @fchahin "Me parece tan frustrante que se sigan dando vueltas y vueltas con este nuevo acuerdo constitucional (…) Espero que ese acuerdo se de pronto porque nuestro país no puede tener una democracia que no esté solida y no sea moderna" https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/srD10f0Rkh — Radio Duna (@RadioDuna) November 16, 2022