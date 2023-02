Paulina Saball, delegada para la reconstrucción: “Yo no he sentido que el gobierno culpe a los empresarios por los incendios, al contrario he sentido de todas partes ofertas de colaboración”

En Hablemos en Off, Paulina Saball, delegada para la reconstrucción, se refirió al trabajo que se está realizando para enfrentar la emergencia y la crítica de los empresarios ante las propuestas de royalty y nueva normativa para las forestales.

#HablemosEnOff @PauSaball y relación entre las forestales y comunidades: "No solamente hoy tenemos la oportunidad de mejorar esa convivencia sino que también tenemos el desafío de incorpora elementos de sustentabilidad y seguridad" https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/8x1jXLDVps

#HablemosEnOff @PauSaball "Yo no he sentido que el gobierno culpe a los empresarios por los incendios, al contrario he sentido de todas partes ofertas de colaboración" https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/sH8UmSUgKH

— Radio Duna (@RadioDuna) February 17, 2023