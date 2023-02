María Paz Hermosilla sobre inteligencia artificial: “Este software en realidad no es capaz de comprender y hay personas que no tienen la alfabetización digital para diferenciar que no se pueden enamorar de un chatbot”

María Paz Hermosilla, directora del laboratorio de innovación pública abordó las aristas detrás de la inteligencia artificial y sus aplicaciones.

#HablemosEnOff @mphermosilla “Google en específico tuvo un equipo de ética y hace un par de año las despidieron luego de que escribieron algo muy crítico (…) No tenemos acceso a los resultados y estos modelos están desarrollados con la información que se encuentra en internet” pic.twitter.com/OcbdpvRChm

#HablemosEnOff @mphermosilla “Emulamos al humano, pero este software en realidad no es capaz de comprender, entonces que lo hagas sonar como humano, es engañoso. Hay personas que no tienen la alfabetización digital para diferenciar que no se pueden enamorar de un robot” pic.twitter.com/x7IDE5HwE2

— Radio Duna (@RadioDuna) February 22, 2023