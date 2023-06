Sebastián Edwards y el fin del neoliberalismo

El economista y escritor hablo sobre sus reflexiones, las que plasma en el libro “The Chile Project: the story of The Chicago Boys and the downfall of neoliberalism”, después de leerse el proyecto completo de los Chicago boys presentado antes de 1973 y cómo se desarrolló la economía en el país durante y después de la dictadura.

Sebastián Edwards y su último libro "En el libro se dice que quedan vestigios y que evoluciona en el tiempo (…) Yo reconstruyo lo que prepararon los Chicago boys que es más bien un programa socialdemócrata y digo que el neoliberalismo llegó con José Piñera"

Sebastián Edwards "La oposición intelectual a Pinochet la hace Foxley y cuando llega a La Moneda se da cuenta que la economía recién está despegando (…) Entendió que si se hacia bien con política social, la economía iba a despegar"

Sebastián Edwards "El neoliberalismo es como la novela "Mientras agonizo", quizá hay que enterrar al neoliberalismo tres veces. Pero la gratuidad creo que va en retroceso"

Sebastián Edwards "La Empresa Nacional del Litio no es positiva, la reforma previsional como se está planteando, no es positiva (…) Pero el neoliberalismo va a morir y va a ser reemplazado con una socialdemocracia light con cosas positivas"