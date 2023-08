Javier Macaya y pacto fiscal: “Nosotros no queremos y no vamos a ser responsables de entregarle US$8 mil millones a quienes no asumen su responsabilidad y están tapando con un manto de impunidad una red de corrupción que está en el corazón del gobierno”

En Hablemos en Off, el presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a la postura del partido ante el pacto fiscal y las críticas del gobierno por “cerrarse al diálogo”.

#HablemosEnOff @javiermacaya “Nosotros les dijimos al gobierno aquí y ahora aumentemos la PGU y hagamos una ley corta de pensiones, no nos usen a nosotros como excusa” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/oJmRsMGYNr

#HablemosEnOff@javiermacaya y pacto fiscal: “Nosotros no queremos y no vamos a ser responsables de entregarle US$8 mil millones a quienes no asumen su responsabilidad y están tapando con un manto de impunidad una red de corrupción que está en el corazón del gobierno” pic.twitter.com/bmXTxOU7ch

— Radio Duna (@RadioDuna) August 2, 2023