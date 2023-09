Andrés Jouannet sobre proceso constitucional: “Estaba el texto de los expertos, que no es perfecto, pero estábamos por aprobar, pero comienza a cambiar de la noche a la mañana de forma importante (…) Hoy estamos con alerta amarilla, pero tengo fe”

El diputado y presidente de Amarillos se refirió al trabajo que está realizando el Consejo Constitucional y lo que debería pasar para aprobar una nueva Constitución.

#HablemosEnOff @AndresJouannet “En ese hoy, estaba el texto de los expertos, que no es perfecto, pero estábamos por aprobar, pero comienza a cambiar de la noche a la mañana de forma importante (…) Hoy estamos con alerta amarilla, pero tengo fe ” pic.twitter.com/SfNUMTH5jv

#HablemosEnOff @AndresJouannet “En el minuto en que cerremos la incertidumbre constitucional creo que el país va a tener un elemento para poder ordenarse y preocuparnos de otros temas de fondo como la delincuencia, porque los niveles no resisten” pic.twitter.com/pCbIN8ZZLA

#HablemosEnOff@AndresJouannet “La actual, que fue muy reformada, tiene un problema de origen y mientras no se resuelva vamos a seguir discutiendo. Pero eso no significa dar un cheque en blanco, porque si no evoluciona bien, tomaremos una decisión” pic.twitter.com/qFcuY1L8iy

— Radio Duna (@RadioDuna) September 25, 2023