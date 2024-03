Pedro Araya y quiebre de acuerdo para presidencia del Senado: “Esto fue una verdadera mexicana concertada. Lo que ocurre ayer es quebrar las confianzas al interior del Senado”

El senador PPD, Pedro Araya, quien era la carta del partido para presidir el Senado, se refirió al quiebre del acuerdo que terminó por llevar a la presidencia de la Cámara Alta al RN José García Ruminot.

#DunaEnPunto @ArayaPedro “Lo que ocurrió ayer es una muy mala señal no solo para el Senado, si no que para Chile. Lo que vimos ayer fue un incumplimiento por parte de la UDI y quedé de ingenuo, porque pensé que cumplía. Pero en su ADN tiene los engaños” pic.twitter.com/JJhXB0FFmk

#DunaEnPunto @ArayaPedro “Coloma como presidente del Senado y habiéndose beneficiado de un acuerdo, no fue capaz de cumplirlo. No está en las reglas del juego que se utilicen surterfugios para engañar a la gente. Es entendible hacer un pacto distinto por cambios políticos, pero… pic.twitter.com/o26byUGTwY

#DunaEnPunto @ArayaPedro “Gran responsabilidad tiene Coloma que retornada la democracia intentó deshacerse de su pasado pinochetista y termina su carrera mostrando que no cumple los acuerdos. También tienen mucha responsabilidad la senadora Rincón y el senador Walker” pic.twitter.com/W1ZqZFjfBi

#DunaEnPunto @ArayaPedro “El PPD tenía buenos candidatos y fue compleja la elección, pero no es el punto haber presentado antes el candidato. Al final del día el ánimo de la derecha era romper el acuerdo producto de nuevas mayorías, que se entiende, pero no que no vayan de frente… pic.twitter.com/8XVqen3umC

— Radio Duna (@RadioDuna) March 20, 2024