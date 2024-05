Guillermo Ramírez tras dichos de “travestismo político” de JAK sobre Boric: “Me parece propio de político maduro el poder cambiar de opinión cuando se da cuenta de lo que pensaba estaba equivocado y eso le ha ocurrido al Presidente”

En Hablemos en Off, el diputado UDI Guillermo Ramírez se refirió a los dichos de José Antonio Cast sobre el Presidente, así como la petición de extradición de Galvarino Apablaza.

Sobre el condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, en el contexto del viaje de la UDI a Argentina, Ramírez comentó que después de que la Corte Suprema pidiera su extradición desde Argentina, el gobierno de Cristina Fernández le otorgó asilo, por lo que no se pudo concretar y, Chile, como política de Estado, ha pedido su extradición.

@GmoRamirez "Pedir la extradición de Galvarino Apablaza ha sido una política de Estado independiente de quien esté en el poder"

Agregando que “el Presidente Boric y la Cancillería han tenido una actitud que aplaudimos”.

Sobre los dichos de José Antonio Kast sobre el Presidente Boric que lo calificó de un “travestismo político”, el diputado dijo “alguien tiene que parar. La derecha es llamada a esto, e incluyo a José Antonio, tiene que parar este tipo de descalificativos que nos estamos acostumbrando y tenemos que dar el ejemplo (…) Haría un llamado a la oposición a no caer en estas cosas que sufrimos el gobierno pasado y tenemos que moderar el lenguaje”.

Pero sobre el fondo de la crítica, Ramírez dijo “yo critico los cambios de opinión del Presidente, pero cuando me molestan, cuando son cambios hacía un lado negativo. Pero cuando cambia hacia un lado que considero positivo no veo la utilidad de criticarlo. Como las leyes para que exista más seguridad, por ejemplo (…) Si nadie le reconoce el giro a uno positivo, entonces no va a tener ninguno al lado positivo”.

Agregando: Prefiero que en las cosas que tiene que cambiar que cambie y en las otras no. Criticar cualquier cambio también revela algo. ¿Si llegamos al poder no vamos a cambiar en nada, aunque la realidad nos demuestre que estábamos equivocados? Me parece propio de político maduro el poder cambiar de opinión cuando se da cuenta de lo que pensaba estaba equivocado y eso le ha ocurrido al Presidente Boric y esos cambios yo los celebro”.

@GmoRamirez "Me ha pasado. La frustración, el enojo con el Gobierno y el Presidente es de tal magnitud, que se arranca la moto. Hay temas inaceptables, como el CAE, pero otros hay que aplaudirlos como el de la permisología"

“Es importante que nuestra derecha vuelva a reivindicar la forma de hacer política en la época de la Concertación, que éramos capaces de conversar y si los acuerdos son buenos, hacerlos y si son malos, no firmarlos”, apuntó, ejemplificando con el tema de reforma de pensiones, donde no firmó.