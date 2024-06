Rectora de la U.de Chile y acampadas pro Palestina: “Nunca he pensado que las tomas son aceptables (…) Hoy con la compleja situación de la democracia, inseguridad y polarización, son menos aceptables”

En Hablemos en Off, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, se refirió a las acampadas pro Palestina que está en la casa central y el lienzo en su contra que muestra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu dándole un beso.

“Nunca he pensado que las tomas son aceptables (…) Hoy con la compleja situación de la democracia, inseguridad y polarización, son menos aceptables. Lo que tenemos que hacer es abandonar esa práctica”, afirmó.

Asimismo, aseveró que “lo que está pasando en la U. de Chile está pasando en el mundo. La manera en responder tiene una importancia mayor”.

“Hay algunos temas en los que no vamos a llegar a acuerdos (…) Podemos concordar en acciones pro Palestina. La divergencia en sí misma no es un problema”, afirmó Devés.

Respecto del lienzo en su contra que muestra al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu dándole un beso, afirmó que “la víctima no me he hecho en ningún momento (…) No saben cuántos mensajes he recibido condenando eso”.