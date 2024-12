Marcelo Mena sobre Dominga: “Si el gobierno quiere dar una señal pro inversión, sería una señal que no tendría efectos claros porque igual va a llegar a la Corte Suprema”

En Hablemos en Off, el ex subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, se refirió al proyecto Dominga comentando que “si el gobierno quiere dar una señal pro inversión, sería una señal que no tendría efectos claros porque igual va a llegar a la Corte Suprema”.

Agregando que “es intragable este fallo porque pone en muy mal pie a la institucionalidad ambiental”.