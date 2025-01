Máximo Pavez sobre recurso presentado contra senadora Allende: “El problema, es que no puede renunciar, a diferencia de la Ministra Fernández (…) Tenemos que entender que no hay nadie sobre la ley”

Máximo Pavez, se refirió al recurso que presentó Chile Vamos para inhabilitar a la senadora Isabel Allende tras la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

En Hablemos en Off comentó que “este es un requerimiento presentado por Chile Vamos. La causal que es la secesión en el cargo, es la misma que la presentada por republicanos, pero la diferencia es de sustancia”.

Agregando que “ya presentamos el escrito, deberían haber notificado a la senadora Allende y tiene 10 días hábiles para responder (…) No sesiona el pleno, pero sigue recibiendo partes”.

Siendo claro al decir que “el contrató se celebró íntegramente y lo que corresponde ahora es celebrar una convención para dejar sin efecto el contrato”.

“Si habiendo una prohibición expresa en la Constitución, lo que corresponde por igualdad ante la ley, es que esa norma se aplique”, expresó.

“El problema que tenemos, es que la senadora Allende no puede renunciar, a diferencia de la Ministra Fernández, que sí podría y por eso la causa no va contra ella (…) Y la norma se tiene que interpretar de forma tal de que se aplique y nosotros entendamos que no hay nadie sobre la ley”, concluyó Pávez.