Felipe Ward sobre polémica por acceso a playas: “La playa no es el jardín de algunos chilenos, es el jardín de todos los chilenos”

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. conversó con Nada Personal sobre la discusión respecto al acceso a las playas, tanto de lagos como en el mar, a raíz del polémico video en donde el empresario Matías Pérez Cruz niega el acceso a “su propiedad” a orillas del Lago Ranco.

El jefe de la cartera explicó que en estos casos lo que toca el agua, ya sea en invierno o verano, es de acceso público, y remarcó que “la playa no es el jardín de algunos chilenos, es el jardín de todos los chilenos”. También reconoció que en los lagos “no hay una fijación de las riberas, por lo tanto, tiene que hacerse caso a caso”. “Eso fue lo que fuimos a hacer junto a la autoridad marítima, junto al gobernador, al alcalde y personas de la Seremi de Bienes Nacionales para levantar información”.

“Tampoco es algo de otro mundo el poder determinar hasta dónde llegan las aguas en invierno. Y si no hay un registro histórico de 10 años, lo que hay que hacer es determinar lo que ha ocurrido en el último año en el caso de este lago, para determinar si ese lugar se inunda o no. Y si se inunda, estamos frente a una playa. Y si no, podría perfectamente, tal como ha dicho este caballero, llegar su propiedad hasta el lago”, comentó.

Revisa la conversación completa en el audio.