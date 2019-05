Raúl Soto tras ser sacado de la comisión de Trabajo: “Me gustaría saber si la decisión la tomó el jefe de bancada (DC) o un ministro, porque la bancada recibe órdenes del gobierno”

El diputado Raúl Soto (DC) conversó con Nada Personal luego de que Gabriel Ascencio, jefe de la bancada de diputados de la DC, anunciara que lo sacó de la presidencia de la comisión de Trabajo y Seguridad Social por votar en contra de la reforma previsional, en una jornada donde la idea de legislar esta iniciativa del gobierno finalmente se aprobó.

“El cargo de presidente de la comisión de Trabajo no lo designan las bancadas. Parece que a mi jefe de bancada, siendo abogado, se le olvidaron un poco los principios jurídicos, porque tú no puedes deshacer lo que fue respaldado por votación democrática por los parlamentarios de oposición. Hay un punto reglamentario que hay que revisar. Yo me considero presidente legítimo y espero poder seguir ejerciendo ese cargo”, partió diciendo.

Al ser consultado sobre su permanencia en la DC tras este episodio, el legislador dijo que se lo está tomando con calma, ya que primero le ”gustaría saber si es que la decisión la tomó el jefe de bancada o alguno de los ministros”.

“La bancada recibe órdenes de los ministros de parte del gobierno. Y pareciera ser que el gobierno quiere despejarse camino en la comisión por la vía administrativa para sacar esta mala reforma adelante”, acusó.

“Es una acción matonesca que no tiene legitimidad”, añadió.

Además, comentó que todavía no piensa salir del partido porque ha “recibido tanto apoyo, tanto cariño, tanto respaldo de miles de militantes de base, de dirigentes distritales, regionales, nacionales, miembros de la mesa, exministros de la DC, exsubsecretarios y exdiputados”.

“Eso da cuenta de que hoy día hay una mayoría invisibilizada en el partido que no se siente representada por este tipo de actitudes poco democráticas, poco racionales desde el punto de vista tanto de la forma como en el fondo, y que hoy no comparten ni la decisión del jefe de bancada, ni de la mesa ni de los diputados”, aseguró.