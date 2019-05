Gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber advierte que si la “Ley Uber” se aprueba tal como está “el servicio no va a poder seguir operando en muchas localidades de Chile”

Nicolás Sánchez, gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber Chile, criticó en Nada Personal el actual proyecto de ley denominado “Ley Uber”, que regula este tipo de plataformas digitales que entregan una alternativa de transporte. Todo, a propósito de la participación que tuvo la empresa en la comisión de Transportes del Senado.

“Estamos preocupados, porque tal como está el proyecto de ley se van a provocar una serie de efectos en donde va a haber un gran afectado, que va a ser el usuario”, advirtió Sánchez sobre la legislación que pretende exigir licencia profesional y un plazo de tres meses para que un chofer se pueda registrar.

“Nuestro afán siempre ha sido colaborar con una buena legislación. Uber quiere que en Chile haya una legislación para que convivan todos los actores en materia de movilidad. Pero lo que ocurre es hoy el proyecto tiene las medidas de la licencia profesional y el congelamiento del parque. Eso va a tener un impacto práctico desde el día uno de la ley, que va a hacer que el 80% de las personas que hoy conducen Uber no puedan seguir haciéndolo”, profundizó.

El gerente cuestionó que “la regulación de licencias profesionales es de los años setenta y no está hecha para la cantidad de usuarios que hoy existen”.

“Los contenidos y las formas en que están regulados todos estos cursos para acceder no van a dar abasto para absorber a los 70 mil conductores que hoy no tienen el requisito”, argumentó.

Sobre lo mismo, contó que la empresa realizó una proyección que ayer se compartió con los senadores: “Nos demoraríamos de siete a diez años en que todos esos conductores migraran hacia el mecanismo actual de licencias”.

“Nosotros proponemos buscar alternativas que incorporen la tecnología también en eso. Hacerlo más flexible. Porque de lo contrario no va a haber conductores. Y las plataformas colaborativas como Uber requieren de una alta cantidad de usuarios que ofrezcan el servicio y una alta cantidad de usuarios que necesiten movilizarse”. De lo contrario subirán los precios, explicó.

“Si esto sube un 30% ya no va a ser una alternativa. Y si lo sumamos al problema de la licencia donde ya no va a haber conductores, el servicio prácticamente no va a poder seguir operando en muchas localidades de Chile”, añadió.

Entre las alternativas que propone Uber para negociar en la legislación se encuentran la posibilidad modernizar el acceso a las licencias, para que, por ejemplo, se puedan tomar los cursos vía online. También creen que es viable prescindir de la licencia profesional, pero exigir determinados años de experiencia para ser conductor de Uber (entre cuatro y seis años), entre otras propuestas.