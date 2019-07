Jorge Burgos critica lento avance de ley antiterrorista: “Han pasado cinco años sin acuerdo en el parlamento, y eso no puede ser”

Jorge Burgos, exministro del Interior y de Defensa durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se refirió al atentado que sufrió una comisaría de Carabineros en Huechuraba y criticó la lentitud con que se han realizado las modificaciones a la ley antiterrorista.

“Han pasado cuatro o cinco años sin acuerdo en el parlamento respecto de modificar la ley antiterrorista, y eso realmente no puede ser”, expresó.

“Una mejor ley desgraciadamente no evita este tipo de hechos. Si alguien sostuviera que con las modificaciones que se presentaron hace cuatro años esto no habría ocurrido, eso no es cierto. Pero sí el link es válido, porque tenemos la necesidad de mejorar nuestra ley antiterrorista. Es una ley antiterrorista del siglo pasado, de casi 40 años, que fue dictada en circunstancias políticas, sociales, culturales absolutamente diversas a las que tenemos hoy. Le falta mucho”, complementó.

Burgos recomendó solucionar las diferencias en distintos aspectos y se cuestionó que “cómo no va a ser posible ponerse de acuerdo”, siendo que ya ha habido pasos en temas que dividían a la opinión pública como, por ejemplo, la ley reservada del cobre.

Respecto al atentado ocurrido este martes, el exministro lamentó que en este tipo de delitos en Chile no se encuentre a los responsables. “No podemos estar contentos respecto a evitar la impunidad”, remarcó.

También adelantó que, pese a las críticas que han recibido medidas como la revisión de mochilas o mayores atribuciones en controles de identidad, “va a haber un aumento de los controles preventivos, es inevitable”. Aunque reconoció que es limitar las libertades de las personas.

Puedes revisar la conversación completa en el audio adjunto.